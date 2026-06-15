В Красноярском крае появились первые 49 стобалльников ЕГЭ

Основная волна ЕГЭ стартовала 1 июня. Выпускники уже сдали экзамены по всем предметам, кроме устной части иностранных языков и информатики. Эти экзамены пройдут 18 июня. Результаты по русскому языку поступят в край не позднее 19 июня. Также у выпускников будут резервные и дополнительные дни, в которые можно улучшить один из результатов ЕГЭ по любому предмету.