В Красноярском крае появились первые 49 стобалльников ЕГЭ

В Красноярском крае стали известны первые результаты ЕГЭ по литературе, химии и истории. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
По трем предметам максимальные 100 баллов получили 49 выпускников.
ЕГЭ по химии сдавали 1684 человека. Максимальный результат показали 16 выпускников, еще семерым не хватило до 100 баллов всего одного балла. Более 80 баллов за экзамен получили 279 участников. Среди стобалльников по химии выпускники из Красноярска, Ачинска, Минусинска, Норильска, краевой Школы космонавтики и Балахтинско-Новоселовского округа. Три выпускника, получившие 100 баллов, учились в красноярской школе № 144.
ЕГЭ по литературе сдали 678 человек. На 100 баллов экзамен написали 30 выпускников. Это больше, чем в прошлом году, когда максимальный результат по предмету получили 17 человек. Более 80 баллов набрали 159 участников. Лучшие результаты по литературе показали выпускники из Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Канска, Шушенского, Шарыповского, Кежемского и Дзержинско-Тасеевского округов.
Историю сдавали 1560 человек. Высокие результаты, более 80 баллов, получили 224 выпускника. На 100 баллов экзамен написали три участницы: Вера Никитина из краевой Школы космонавтики, Валерия Иванова из красноярской школы № 160 «Флагман» и Диана Левенок из школы № 12 Минусинска. В прошлом году максимальный результат по истории показал один выпускник.
Основная волна ЕГЭ стартовала 1 июня. Выпускники уже сдали экзамены по всем предметам, кроме устной части иностранных языков и информатики. Эти экзамены пройдут 18 июня. Результаты по русскому языку поступят в край не позднее 19 июня. Также у выпускников будут резервные и дополнительные дни, в которые можно улучшить один из результатов ЕГЭ по любому предмету.