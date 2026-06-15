В Ленинградском зоопарке показали подросших детенышей манула

«Мы готовы не только показать милые кадры, но и рассказать новости о малышах! У нас два самца и две самки. Каждый весит от 410 до 450 граммов. К месяцу у крох уже открылись уши и глаза, но пока котята продолжают питаться молоком мамы», — сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.