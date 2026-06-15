В Ленинградском зоопарке показали подросших детенышей манула

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Ленинградский зоопарк показал подросших детенышей манула, сообщив их пол и вес.
Как сообщал ранее Ленинградский зоопарк, 8 мая у манулов Шу и Пепе родились четыре детеныша.
«Мы готовы не только показать милые кадры, но и рассказать новости о малышах! У нас два самца и две самки. Каждый весит от 410 до 450 граммов. К месяцу у крох уже открылись уши и глаза, но пока котята продолжают питаться молоком мамы», — сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.
Имена манулята пока не получили.
По информации зоопарка, с материнством Пепе справляется отлично: она активна, кормит и воспитывает детенышей.
«Пепе успела перенести всех из “гнезда” в новый домик. Манулята уже показываются из проема “логова”, но не выходят в вольер», — отмечается в сообщении.
Самку Пепе, которой 5 лет, привезли в Ленинградский зоопарк в январе на временное содержание в рамках программы по сохранению и разведению манулов.
В Ленинградском зоопарке в мае 2023 года у манулов Свэна и Намики родился детеныш, которого назвали Шу. До этого горные коты в Ленинградском зоопарке размножались в 2007 году.