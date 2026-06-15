Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 15 июня

Режим беспилотной опасности на территории Нижегородской области отменили. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Напомним, что режим ввели 15 июня. Оповещение нижегородцам отправили на мобильные устройства рано утром. Аналогичный режим вводили и 14 июня. Тогда он действовал на территории региона с утра до вечера.
Также из-за угрозы атаки БПЛА был закрыт местный аэропорт.
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