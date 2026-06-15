В Прикамье стали меньше выдавать кредитных карт

По итогам мая 2026 года Пермский край вошел в тройку регионов, лидирующих по динамике снижения выдачи кредитных карт. По данным Национального бюро кредитных историй, в мае в Прикамье было выдано 23,4 тыс. кредиток, что на 12,7% меньше показателя апреля (26,8 тыс.).