В центре Воронежа более 600 штрафов получили водители за парковку на газонах

С начала 2026 года в Центральном районе Воронежа более 600 штрафов выписали водителям за парковку на газонах, сообщила управа района.
— Ежедневно сотрудники управы объезжают территорию с использованием комплекса «Дозор М». Маршрут составляется на основе мониторинга, а также по сигналам горожан, в том числе из социальных сетей, — отметили чиновники.
И напомнили, что размеры штрафов за парковку на газонах составляет: от 1000 до 3000 рублей для физических лиц, от 3000 до 5000 ₽ — для должностных лиц, от 5000 до 25000 ₽ — для юридических лиц.