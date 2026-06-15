Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкий генерал назвал Калининград возможной целью НАТО при конфликте с Россией

В тот же список попали Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Чёрное море.

Источник: Клопс.ru

Немецкий генерал Хольгер Нойманн отнёс Калининград к возможным целям НАТО в случае конфликта с Россией. Об этом, ссылаясь на интервью командующего Люфтваффе газете The Telegraph, пишет РИА Новости в понедельник, 15 июня.

Оценивая ситуацию на восточной границе альянса, Нойманн заявил, что Североатлантический альянс «должен приложить очень серьёзные усилия, чтобы действовать в определённых регионах». Помимо Калининградской области, он упомянул Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Чёрное море.

Схожую оценку давал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Он считает, что Калининградская область может стать одной из точек напряжённости наряду с Беларусью, Балтийским и Чёрным морями, Арктикой и Молдавией.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше