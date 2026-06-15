Шуваев назвал размер первого транша на компенсации за поврежденные ВСУ автомобили

О том, что в Белгородской области приостановили начисление компенсаций автовладельцам, стало известно в середине мая. В правительстве региона тогда рассказывали, что Фонд развития социального благополучия и народной поддержки, из которого начислялись выплаты, существовал за счет пожертвований, и деньги в нем закончились.