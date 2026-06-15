Мастер-план КРТ на месте бывшего кинотеатра согласовали в Нижнем Новгороде

Речь идёт о земельном участке в Приокском районе — в периметре улиц Терешковой и Луганской, а также проспекта Гагарина. Кинотеатр демонтировали в 2024 году, и теперь на этой территории намерены возвести высотное здание, в котором разместятся кинозалы. В проект также входят обустройство подземной парковки и работы по благоустройству прилегающей зоны.