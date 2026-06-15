Мастер-план КРТ на месте бывшего кинотеатра согласовали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде согласовали мастер‑план по комплексному развитию участка, где раньше располагался кинотеатр «Электрон». Об этом рассказали в региональном министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций.
Речь идёт о земельном участке в Приокском районе — в периметре улиц Терешковой и Луганской, а также проспекта Гагарина. Кинотеатр демонтировали в 2024 году, и теперь на этой территории намерены возвести высотное здание, в котором разместятся кинозалы. В проект также входят обустройство подземной парковки и работы по благоустройству прилегающей зоны.
В Минграде уточнили, что земля находится в частной собственности. Сейчас идёт согласование договора с застройщиком. Сам мастер‑план подготовили по инициативе владельца участка; документ прошёл все необходимые этапы рассмотрения и получил одобрение регионального штаба по вопросам градостроительной политики Нижегородской области.
При этом в министерстве подчеркнули: в рамках утверждённого плана не предполагается строительство капитальных объектов в сквере Студенческих отрядов и на территории, которую сейчас занимает кафе.
Ранее ни одной заявки не поступило на торги по строительству ИТ-квартала в Нижнем.