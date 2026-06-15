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В соседней с Беларусью Польше врач закопала на участке более 30 эмбрионов после опытов

Врач закопала более 30 эмбрионов после опытов в соседней с Беларусью Польше.

Источник: Комсомольская правда

В соседней с Беларусью Польше обнаружили страшную находку — свыше 30 эмбрионов, закопанных врачом на участке, пишет «Мiнская праўда» со ссылкой на польские СМИ.

Жуткую находку обнаружили в поселке Люторыж рядом с городом Жешув, от которого до Беларуси примерно 550 километров. Так, оператор экскаватора готовил площадку под строительство жилого комплекса и наткнулся на человеческие останки. Правоохранители установили, что земельный участок принадлежал 57-летней патологоанатому.

Всего из земли эксгумировали 32 захороненных эмбриона, которые были закопаны в разное время на разной глубине. Еще следователи обнаружили уничтоженные фрагменты медицинской документации, а также иные медицинские материалы. Останки и документы были направлены на экспертизу.

Вскоре задержали и подозреваемую. Медик находилась в городе Замосць. Следователю фигурантка призналась, объяснив свои действия пандемией Covid-19. Врач-патологоанатом сказала, что в тот период работала в университетской клинической больнице № 2 в Жешуве. По ее словам, эмбрионы она забирала из больницы, проводила дома медицинские исследования, а затем останки плодов закапывала в мешках на своем земельном участке.

Сообщают, что перед одним допросом фигурантка почувствовала себя плохо и была госпитализирована. В прокуратуре подтвердили СМИ, что женщина действительно имеет проблемы со здоровьем.

Сообщается, что следствие намерено предъявить подозреваемой обвинения в надругательстве над останками и оставление медицинских материалов в неположенном месте. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

При этом не исключается, что в громком деле могут фигурировать и другие лица. Идет также поиск дополнительных тайников с захоронениями или медицинскими материалами.

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