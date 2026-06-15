Около 11 тыс. человек собрал фестиваль Движения первых в Хабаровском крае

Масштабный фестиваль Движения первых прошел во всех муниципальных районах Хабаровского края по национальному проекту «Молодёжь и дети». Мероприятие состоялось с 30 мая по 7 июня и объединило около 11 тысяч участников, сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства региона.
Событие было приурочено к Международному дню защиты детей. Самая массовая площадка развернулась в Хабаровске, собрав более 7 тыс. ребят, родителей, педагогов, наставников и партнеров Движения первых. В этом году праздник прошел под девизом «Под общим небом, в одном Движении — Великая страна!».
«Фестиваль Движения первых — это пространство, где дети, родители и наставники становятся частью большого сообщества единомышленников. В этом году особое значение приобрела тема единства народов России. Через совместные акции, творческие и спортивные активности участники смогли увидеть, как много нас объединяет: любовь к своей стране, уважение к ее истории и культуре, готовность помогать друг другу и вместе создавать будущее», — отметил заместитель председателя совета регионального отделения по стратегическому развитию Движения первых Хабаровского края Руслан Беляков.
Для участников работали десятки тематических площадок: спортивные и игровые зоны, мастер-классы по экотуризму, декоративно-прикладному творчеству, созданию оберегов для участников СВО и другие активности. Завершился фестиваль открытым концертом кавер-группы «Баттл Наггетс».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.