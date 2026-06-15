Около 11 тыс. человек собрал фестиваль Движения первых в Хабаровском крае

«Фестиваль Движения первых — это пространство, где дети, родители и наставники становятся частью большого сообщества единомышленников. В этом году особое значение приобрела тема единства народов России. Через совместные акции, творческие и спортивные активности участники смогли увидеть, как много нас объединяет: любовь к своей стране, уважение к ее истории и культуре, готовность помогать друг другу и вместе создавать будущее», — отметил заместитель председателя совета регионального отделения по стратегическому развитию Движения первых Хабаровского края Руслан Беляков.