В Дзержинске День России отметили в Центральном парке

С большим удовольствием вручил паспорта юным дзержинцам: Тимуру Афиногенову, Егору Пугину и Василисе Сахаровой (средняя школа № 2), Александре Ладыгиной (гимназия № 38) и Алисе Митропольской (средняя школа № 13). В День России ребята получили главный документ гражданина страны. Пожелал им гордиться нашей страной и помнить, что будущее и Дзержинска, и России — в их руках.