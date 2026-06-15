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В Дзержинске День России отметили в Центральном парке

Глава города Михаил Клинков поделился тем, как прошел праздник.

Источник: Нижегородская правда

Глава Дзержинска Михаил Клинков поделился тем, как в городе отметили День России — праздник прошел в Центральном парке культуры и отдыха:

Для дзержинцев выступили лучшие творческие коллективы, работали тематические мастерские и спортивные площадки.

С большим удовольствием вручил паспорта юным дзержинцам: Тимуру Афиногенову, Егору Пугину и Василисе Сахаровой (средняя школа № 2), Александре Ладыгиной (гимназия № 38) и Алисе Митропольской (средняя школа № 13). В День России ребята получили главный документ гражданина страны. Пожелал им гордиться нашей страной и помнить, что будущее и Дзержинска, и России — в их руках.

Мы все вместе развернули огромный 50-метровый флаг России под песню «Мой край Россия» в исполнении Софьи Епишевой.

На мастер-классах участники с увлечением делали флажки «Сердце России», мастерили объёмные открытки, сувениры и наносили аквагрим в цветах триколора. А на спортивных площадках дзержинцы активно играли в хоккей на траве и баскетбол.

День России мы провели вместе, тепло и по-семейному.