Кубок губернатора Нижегородской области выиграла всадница из Подмосковья. Престижный турнир по выездке ежегодно проводится в конноспортивном комплексе «Пассаж» столицы Приволжья. Нынешние соревнования были юбилейными, двадцатыми. Победу в них праздновала Мария Шувалова из Московской области.
Кубок губернатора разыгрывался в дисциплине «Выездка — большой круг» (Большой приз, кюр Большого приза). Выступали восемь всадниц и девять спортивных пар. Мария Шувалова и её питомец Файмос Кросс захватили лидерство по итогам первого вида программы, а затем смогли его удержать. Второе место заняли Наталья Шадрина и Индиго (Ярославская область). Третьими стали Елизавета Трощенкова и Индиго 165 (Москва).
Параллельно с Кубком губернатора проводился этап Кубка России. В турнирах участвовали всадники из десяти регионов нашей страны и из Республики Беларусь. Этап Кубка России в дисциплине «Выездка — малый круг» (Малый приз, Средний приз № 1, кюр Среднего приза № 1) выиграли Александр Марков и Киллер (Московская область).