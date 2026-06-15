Кубок губернатора Нижегородской области выиграла всадница из Подмосковья

Кубок губернатора разыгрывался в дисциплине «Выездка — большой круг» (Большой приз, кюр Большого приза). Выступали восемь всадниц и девять спортивных пар. Мария Шувалова и её питомец Файмос Кросс захватили лидерство по итогам первого вида программы, а затем смогли его удержать. Второе место заняли Наталья Шадрина и Индиго (Ярославская область). Третьими стали Елизавета Трощенкова и Индиго 165 (Москва).