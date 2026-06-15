В Минтруде рассказали, могут ли россияне взять отпуск перед свадьбой

Россияне имеют право взять отпуск за свой счет для подготовки к свадьбе. Об этом сообщили в Минтруде.
Работник может оформить до 5 календарных дней отдыха. Работодатель не вправе отказать в предоставлении такого отпуска. В ведомстве напомнили, что летом традиционно начинается свадебный сезон, поэтому будущие молодожены могут заранее подать письменное заявление на работе.
Дни отдыха в связи со свадьбой не вычитаются из ежегодного оплачиваемого отпуска и не влияют на него. Право на такой отпуск есть даже у тех, кто устроился на работу недавно.
Взять несколько дней за свой счет можно и во время испытательного срока. Однако в этом случае испытание продлят на количество дней отсутствия на работе.