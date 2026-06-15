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На севере Красноярского края зарегистрировали надежное место для зимовки судов

Гавань Колин-Арчер, расположенную в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе, официально внесли в Государственный каталог географических названий (ГКГН). Как сообщили в пресс-службе.

Гавань Колин-Арчер, расположенную в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе, официально внесли в Государственный каталог географических названий (ГКГН). Как сообщили в пресс-службе Росреестра по Красноярскому краю, это уникальный географический объект. Как подчеркнули в ведомстве, у гавани важное историческое значение: еще в конце XIX начале XX века полярные исследователи рассматривали ее как надежное место для зимовки судов. К примеру, в качестве безопасной стоянки ее рекомендовал легендарный норвежский путешественник Фритьоф Нансен. Суда известного кораблестроителя из Норвегии Колина Арчера воплощали собой надежность при работе в сложнейших условиях Арктики, с ним и связан этот топоним. Читайте также: С начала года жители Красноярского края оформили в собственность 4 477 гаражей Два мыса на севере Красноярского края внесли в государственный каталог Тёбюлех-Сала в Красноярском крае внесли в государственный каталог В Красноярском крае официально зарегистрировали реку Дегдакагли В ЕГРН внесли населенные пункты шести округов Красноярского края Жители Красноярского края подали 24 755 заявлений о запрете сделок с недвижимостью без их участия Жители Красноярского края почти не строят трехэтажные загородные дома.

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