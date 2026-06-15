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Командующий ВВС Германии назвал цели в РФ в случае начала войны

Генерал-лейтенант Хольгер Нойманн сообщил, что Германия готова применить всю мощь авиации для защиты союзников по НАТО. Он подчеркнул, что любая агрессия на восточном фланге вызовет жесткий ответ. При этом он предостерег от недооценки российской армии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Matthias Balk/dpa/picture-alliance/TASS

Германия готова вступить в бой «хоть сегодня вечером» и применит всю мощь своей авиации для защиты союзников по НАТО в случае гипотетического нападения со стороны России. Об этом в эксклюзивном интервью британской газете The Telegraph заявил главнокомандующий Военно-воздушными силами ФРГ генерал-лейтенант Хольгер Нойманн.

По словам Нойманна, в случае открытого столкновения под удар сил альянса попадут стратегически важные российские регионы: Кольский полуостров, Калининградская область, Санкт-Петербург и Черное море. Он подчеркнул, что в НАТО не может быть «разных зон безопасности», поэтому любая агрессия на восточном фланге, например в Эстонии, вызовет точно такой же жесткий ответ, как и налет на Лондон.

«Если дойдет до конфликта — надеюсь, этого никогда не случится, — мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. Это важный сигнал для наших союзников в Балтии и на Крайнем Севере. <…> Должно быть предельно ясно: никаких зон с разным уровнем безопасности не существует. НАТО едино до последнего дюйма», — заявил генерал.

Глава Люфтваффе отметил, что немецкие ВВС сейчас проходят через масштабную модернизацию в рамках программы перевооружения страны. Берлин планирует кратно увеличить запасы ракет и систем противовоздушной и противоракетной обороны, закупая американские комплексы Patriot, немецкие Iris-T и израильские Arrow 3. Ранее задачи немецкой авиации в основном сводились к логистике и разведке, однако теперь акцент смещается.

Несмотря на решительные заявления, Хольгер Нойманн подчеркнул, что российская армия демонстрирует высокую способность к адаптации и имеет на вооружении современные и опасные платформы.

«Правило номер один: никогда не недооценивайте своего противника. У них есть очень мощные машины, такие как истребители Су-35 и Су-57. Перехватчик МиГ-31 по-прежнему остается очень эффективной системой. И мы должны принимать во внимание все остальное: крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты», — предостерег военачальник.

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