Командующий ВВС Германии назвал цели в РФ в случае начала войны

По словам Нойманна, в случае открытого столкновения под удар сил альянса попадут стратегически важные российские регионы: Кольский полуостров, Калининградская область, Санкт-Петербург и Черное море. Он подчеркнул, что в НАТО не может быть «разных зон безопасности», поэтому любая агрессия на восточном фланге, например в Эстонии, вызовет точно такой же жесткий ответ, как и налет на Лондон.