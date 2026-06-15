Командующий ВВС Германии назвал цели в РФ в случае начала войны

Германия готова вступить в бой «хоть сегодня вечером» и применит всю мощь своей авиации для защиты союзников по НАТО в случае гипотетического нападения со стороны России. Об этом в эксклюзивном интервью британской газете The Telegraph заявил главнокомандующий Военно-воздушными силами ФРГ генерал-лейтенант Хольгер Нойманн.
По словам Нойманна, в случае открытого столкновения под удар сил альянса попадут стратегически важные российские регионы: Кольский полуостров, Калининградская область, Санкт-Петербург и Черное море. Он подчеркнул, что в НАТО не может быть «разных зон безопасности», поэтому любая агрессия на восточном фланге, например в Эстонии, вызовет точно такой же жесткий ответ, как и налет на Лондон.
«Если дойдет до конфликта — надеюсь, этого никогда не случится, — мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. Это важный сигнал для наших союзников в Балтии и на Крайнем Севере. <…> Должно быть предельно ясно: никаких зон с разным уровнем безопасности не существует. НАТО едино до последнего дюйма», — заявил генерал.
Глава Люфтваффе отметил, что немецкие ВВС сейчас проходят через масштабную модернизацию в рамках программы перевооружения страны. Берлин планирует кратно увеличить запасы ракет и систем противовоздушной и противоракетной обороны, закупая американские комплексы Patriot, немецкие Iris-T и израильские Arrow 3. Ранее задачи немецкой авиации в основном сводились к логистике и разведке, однако теперь акцент смещается.
Несмотря на решительные заявления, Хольгер Нойманн подчеркнул, что российская армия демонстрирует высокую способность к адаптации и имеет на вооружении современные и опасные платформы.
«Правило номер один: никогда не недооценивайте своего противника. У них есть очень мощные машины, такие как истребители Су-35 и Су-57. Перехватчик МиГ-31 по-прежнему остается очень эффективной системой. И мы должны принимать во внимание все остальное: крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты», — предостерег военачальник.