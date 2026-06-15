Прикамье заняло 2 место на Всероссийской студенческой весне

Торжественная церемония закрытия прошла 12 июня в Хабаровске. Кроме того, пермяки стали лауреатами I степени в направлении «Региональная программа» и взяли Гран-при в «Оригинальном жанре» — за номер «Диджеинг» от сборного коллектива «Кирилл и Лаврентий» (Пермский авиационный техникум им. Швецова и Кунгурский центр образования № 1).