Прикамье заняло 2 место на Всероссийской студенческой весне

Делегация Пермского края завоевала второе место в общекомандном зачёте XXXIV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди колледжей и техникумов, сообщили в краевом правительстве.
Торжественная церемония закрытия прошла 12 июня в Хабаровске. Кроме того, пермяки стали лауреатами I степени в направлении «Региональная программа» и взяли Гран-при в «Оригинальном жанре» — за номер «Диджеинг» от сборного коллектива «Кирилл и Лаврентий» (Пермский авиационный техникум им. Швецова и Кунгурский центр образования № 1).
Режиссёром программы, ставшей лауреатами I степени, выступил Михаил Пятибратов, обладатель Гран-при фестиваля «Театральное Приволжье» и Российской студенческой весны. Концертная программа «Незнайка» — это, по словам режиссёра, саркастическая история о непутевом студенте, который после выпуска пытается найти своё призвание.
В делегацию края вошли 23 человека — победители и призёры краевого фестиваля из 10 колледжей и техникумов Перми, Кудымкара и Кунгура. Всего они представили 19 творческих работ в 10 направлениях.
В общей сложности ребята завоевали 12 наград различного достоинства.