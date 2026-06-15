После долгих уговоров и оплаты двойного тарифа женщине удалось проехать одну остановку.

По её мнению, пассажиры должны заранее знать, смогут ли они попасть в автобус с велосипедом. На Куршской косе это особенно важно: туристы могут рассчитывать уехать, например, из Рыбачьего в Лесное. Но сделать это на такси вряд ли получится, так как Коса — это фактически остров, а за въезд туда нужно заплатить.