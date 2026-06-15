В Воронеже прошло выступление поэта Юрия Силантьева

Продолжая разговор о трудном пути поэтического искусства, Силантьев вспомнил свои первые шаги на этом поприще. Он отправлял свои стихи в газеты и журналы в надежде начать активно печататься. Ответное письмо одного из «Крестьянки» удивило поэта настолько, что его содержание он помнит до сих пор. Литконсультант Евграфов Г. заявил, что стихи — не для простых людей, живущих мирской жизнью; их можно писать «только бросив всё». На это Силантьев не постеснялся составить и позже отправить свой ответ — стихотворение «Литконсультант Евграфов Г.», где высмеивает абсурдность этих принципов.