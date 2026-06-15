В Воронеже прошло выступление поэта Юрия Силантьева

В воронежской библиотеке № 1 состоялась литературная встреча (16+) с Юрием Силантьевым. Послушать своего коллегу по цеху пришли поэты Валерий Россия, Ольга Лукашова, Эльвира Пархоц и другие. Встреча представляла собой, по словам заведующей библиотеки Юлии Париновой, некое продолжение празднования Пушкинского дня — «дня всех любителей поэзии». Поговорили обо всём: о поэзии, о Родине, о войне, о жизни. На мероприятии побывал корреспондент vrn.aif.ru.
Силантьев — это прежде всего «блестящий язык», где «выверено каждое слово». Поэт прожил непростую жизнь, но «за него говорят его стихи — талантливые, хлёсткие, правдивые». Такую характеристику дала Силантьеву его друг и организатор встречи — Людмила Илларионова. В правдивости этих слов убедились собравшиеся.
«Поэзия уходит?».
Своё выступление Силантьев начал со стихотворения, которое, казалось бы, «не о Пушкине», но на самом деле, пропитанное болью утраты, оно говорит нам именно об этом великом поэте. Было прочитано произведение Леонида Филатова «Дантес».
Так первой темой встречи стала, логично, поэзия. Силантьев признаётся, что в нынешнее время с поэзией происходят «ужасные вещи». Этой проблеме было посвящено уже его собственное стихотворение «Поэзия уходит?».
Продолжая разговор о трудном пути поэтического искусства, Силантьев вспомнил свои первые шаги на этом поприще. Он отправлял свои стихи в газеты и журналы в надежде начать активно печататься. Ответное письмо одного из «Крестьянки» удивило поэта настолько, что его содержание он помнит до сих пор. Литконсультант Евграфов Г. заявил, что стихи — не для простых людей, живущих мирской жизнью; их можно писать «только бросив всё». На это Силантьев не постеснялся составить и позже отправить свой ответ — стихотворение «Литконсультант Евграфов Г.», где высмеивает абсурдность этих принципов.
«Моё Отечество — это Россия, хотя родился я в Грузии».
Юрий Леонидович рассказал, что всегда разделял понятия «Родина» и «Отечество»:
«Родина, как Симонов хорошо сказал, это не что-то гигантское, а три берёзки под окном, которые при жизни врагу невозможно отдать, а вот всё остальное — это Отечество. Моё Отечество — это Россия, хотя родился я в Грузии. А Родина — небольшой городок Кобулети, в Аджарии».
В патриотическом русле встречи Силантьев прочёл стихотворения, повествующие об отваге русского народа. Например, «Псы рыцарей», «Настоящее мужество», «Над крепостью не опустил я флаг» и другие. Окунувшись в историческую канву и говоря о боевых подвигах своих соотечественников, поэт не мог обойти и другую, не менее важную, часть его жизни и творчества — войну.
По словам писателя Сергея Пылёва, Юрий Силантьев — единственный из нынешних взявшихся за перо воронежцев, кто «талантливо, совестливо поведал о пережитом в ходе локальных войн». То, о чём он говорит в своих стихах, — страшная правда, с которой столкнулся либо он сам, либо его товарищи.
Одно из стихотворений блока — «Сержант» — начинается с наполненных болью строк: «Не рассказывайте сказок о зовущих нас принцессах, не рассказывайте сказок о счастливых дураках!». Являясь лейтмотивом стихотворения, они обнажают страшную картину войны, где на помощь умирающему смоленскому сержанту не пришёл никто, и лишь «ворон-птица» подлетел, «чтобы вырвать очи» да «старуха злая — смерть», чтобы отнять жизнь парня прямо на глазах у его товарищей, бессильных ему помочь.
Гражданская лирика.
Вернувшись к воспоминаниям о своей жизни, Силантьев от «тяжёлых стихов» решил перейти к «гражданской лирике». Как пример можно привести «Тот городок», рассказывающее о тоске лирического героя по Родине; «Освободите мир от снега», призывающее природу войти в долгожданную весеннюю фазу; «Так странно», также изображающее тоску по весне.
Особое внимание среди них поэт уделил стихотворению «Ne me quitte pas… “(“Не покидай меня…”), основанному на впечатлениях от сцены в Берлине, свидетелем которой автор стал случайно. В одном из районов города некий французский иммигрант в полупустом кафе сел за рояль и, аккомпанируя себе, спел песню “Ne me quitte pas” (“Не покидай меня”). Этим иммигрантом оказался знаменитый певец Джонни Холлидей, прибывавший в то время в Берлине на гастролях. Когда поэт это осознал, то было уже поздно — артист ушел. Этому эпизоду и посвящено произведение Силантьева.
«Не ушла из глаз улыбка, только память поистёрлась».
Заключительный блок встречи был посвящен философской лирике, размышлениям поэта о жизни и собственном месте в ней.
Его «À la guerre comme à la guerre» рассказывает о нелёгкой жизни, проходящей под несмываемой печатью войны; «Осенний блюз», написанное по возвращении поэта в Россию, повествует об особом настроении лирического героя, связанным с этим событием; «Мы в мир явились абсолютно голыми» изображает пейзаж человеческой жизни, созданный из шипучих красок движения, любви, поиска.
Завершающим стихотворением встречи стало «Я пока ещё не умер», где поэт философски оглядывается на прожитую жизнь, сетуя на усталость, на «непроверенные дороги» и «не собранные итоги». Однако финал дарит автору и читателю надежду: «Но и в этом мире зыбком сохранил я шага твёрдость. Не ушла из глаз улыбка, только память поистёрлась… “.