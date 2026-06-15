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День России отпраздновали в Дзержинске 12 июня

Для гостей праздника работали спортивные площадки и тематические мастерские, где каждый мог найти занятие по душе.

В Центральном парке культуры и отдыха с размахом отпраздновали День России. Об этом сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков.

Перед жителями Дзержинска выступили талантливые творческие коллективы. Для гостей праздника работали спортивные площадки и тематические мастерские, где каждый мог найти занятие по душе.

Особой частью торжества стала церемония вручения паспортов юным гражданам страны. Главный документ получили Тимур Афиногенов, Егор Пугин и Василиса Сахарова (средняя школа № 2), Александра Ладыгина (гимназия № 38) и Алиса Митропольская (средняя школа № 13). В этот значимый день им пожелали испытывать гордость за Родину и помнить, что именно им предстоит строить будущее Дзержинска и всей России.

Ярким моментом праздника стало совместное развёртывание 50‑метрового флага России. Патриотическую атмосферу дополнила песня «Мой край Россия» в исполнении Софьи Епишевой.

На мастер‑классах участники с энтузиазмом создавали сувениры: мастерили флажки «Сердце России», объёмные открытки, украшали лица аквагримом в цветах триколора. Тем временем на спортивных площадках кипела жизнь — горожане с азартом играли в баскетбол и хоккей на траве.

Праздник получился по‑настоящему семейным и тёплым — жители Дзержинска провели День России в единстве и хорошем настроении.