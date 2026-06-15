День России отпраздновали в Дзержинске 12 июня

Особой частью торжества стала церемония вручения паспортов юным гражданам страны. Главный документ получили Тимур Афиногенов, Егор Пугин и Василиса Сахарова (средняя школа № 2), Александра Ладыгина (гимназия № 38) и Алиса Митропольская (средняя школа № 13). В этот значимый день им пожелали испытывать гордость за Родину и помнить, что именно им предстоит строить будущее Дзержинска и всей России.