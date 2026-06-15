В Дуванском районе Башкирии отремонтируют филиал школы имени Михляева

Работы по капитальному ремонту ведутся в филиале Дуванской средней школы имени Героя Советского Союза С. А. Михляева, расположенном в селе Лемазы Республики Башкортостан. Учреждение обновляют по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве просвещения Башкирии.
В учреждении уже оштукатурили стены, обновили пол, смонтировали систему видеонаблюдения, установили радиаторы системы отопления и новые двери. Продолжается кладка плитки стен пищеблока, утепление наружных стен фасада, заливка отмостки. С середины июня подрядчик планирует начать работы по благоустройству территории школы.
Ранее сообщалось, что в Уфе в 2027 году завершат строительство математического лицея-интерната на 360 детей, а в селе Верхнеяркеево отремонтируют Башкирский аграрно-технологический колледж.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.