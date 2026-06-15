Облминздрав готовит печатные материалы о вреде курения, алкоголя и наркотиков

Министерство здравоохранения Калининградской области готовится к поиску подрядчика для изготовления печатной продукции о вреде курения, алкоголя и наркотиков. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Самое дорогое наименование в списке товаров — плакат «Вегетативная система» (620 рублей). Также планируется изготовить плакаты «Влияние наркотиков на организм человека», «Влияние курения на организм человека», «Вред алкоголя на здоровье человека», «Вред курения», «Профилактика ПАВ (психоактивных веществ)», «Мы выбираем жизнь», «Иногда бывает трудно разжать руку» (8,5 — 36 рублей за штуку). Кроме того, в перечне товаров листовка «Как сказать нет» (9,7 ₽ за штуку), визитка с номером телефона доверия (2,4 ₽) и брошюра «Уголовная ответственность за преступления, связанные с оборотом наркотиков» (22 ₽).
Всего на изготовление печатной продукции выделяют 197 750 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.
В сентябре 2025 года минздрав выделял на изготовление печатной продукции 94 300 рублей. Изготовить планировали 700 плакатов семи видов с общим названием «Прошлая ночь действительно стоила этого? Дело не в выпивке. Дело в том, как мы пьём».