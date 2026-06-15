Облминздрав готовит печатные материалы о вреде курения, алкоголя и наркотиков

Самое дорогое наименование в списке товаров — плакат «Вегетативная система» (620 рублей). Также планируется изготовить плакаты «Влияние наркотиков на организм человека», «Влияние курения на организм человека», «Вред алкоголя на здоровье человека», «Вред курения», «Профилактика ПАВ (психоактивных веществ)», «Мы выбираем жизнь», «Иногда бывает трудно разжать руку» (8,5 — 36 рублей за штуку). Кроме того, в перечне товаров листовка «Как сказать нет» (9,7 ₽ за штуку), визитка с номером телефона доверия (2,4 ₽) и брошюра «Уголовная ответственность за преступления, связанные с оборотом наркотиков» (22 ₽).