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Режим беспилотной опасности отменен в Нижегородской области

Приближаться к обломкам БПЛА запрещено.

Режим «Беспилотная опасность» отменили в Нижегородской области в понедельник, 15 июня. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«При обнаружении обломков не приближаться к ним», — говорится в сообщении.

Телефон экстренных служб — 112.

Напомним, что режим «Беспилотная опасность» был введен рано утром.

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