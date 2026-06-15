Режим беспилотной опасности отменен в Нижегородской области

Режим «Беспилотная опасность» отменили в Нижегородской области в понедельник, 15 июня. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«При обнаружении обломков не приближаться к ним», — говорится в сообщении.
Телефон экстренных служб — 112.
Напомним, что режим «Беспилотная опасность» был введен рано утром.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше