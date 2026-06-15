КамАЗ смял иномарку с молодежью на севере Волгограда — видео

ДТП с пострадавшими случилось 15 июня в Волгограде. КамАЗ смял иномарку, в которой находилась молодежь.
Авария произошла на пересечении Второй продольной магистрали и улицы Библиотечная. Судя по кадрам видео, начинающий водитель Skoda надеялся, видимо, успеть пересечь перекресток при повороте налево, однако замешкался и попал под таран грузовика.
По словам очевидцев, в машине находилась компания 18−19-летних ребят. Из машины доносилась громкая музыка.
Многотонная махина смяла легковой автомобиль всмятку. Свидетели аварии говорят о пяти пострадавших. Официальной информации по поводу ДТП пока не сообщается — в «Макс» региональной полиции сводки только за воскресенье, 14 июня.
Ранее в Волгоградской области легковушка протаранила «Танк», водитель погиб.
Видео: max.ru/vlgchp.