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КамАЗ смял иномарку с молодежью на севере Волгограда — видео

Авария произошла 15 июня на пересечении Второй продольной магистрали и улицы Библиотечная.

ДТП с пострадавшими случилось 15 июня в Волгограде. КамАЗ смял иномарку, в которой находилась молодежь.

Авария произошла на пересечении Второй продольной магистрали и улицы Библиотечная. Судя по кадрам видео, начинающий водитель Skoda надеялся, видимо, успеть пересечь перекресток при повороте налево, однако замешкался и попал под таран грузовика.

По словам очевидцев, в машине находилась компания 18−19-летних ребят. Из машины доносилась громкая музыка.

Многотонная махина смяла легковой автомобиль всмятку. Свидетели аварии говорят о пяти пострадавших. Официальной информации по поводу ДТП пока не сообщается — в «Макс» региональной полиции сводки только за воскресенье, 14 июня.

Ранее в Волгоградской области легковушка протаранила «Танк», водитель погиб.

Видео: max.ru/vlgchp.