В Красноярске вывезли 92 КамАЗа мусора со стихийных свалок

В Кировском районе Красноярска с начала 2026 года ликвидировали 33 несанкционированные свалки. Об этом сообщили в администрации города.
Общий объем вывезенного мусора превысил 2 тыс. кубометров. Это примерно 92 КамАЗа отходов. На ликвидацию незаконных свалок в районе в этом году заключен контракт на 19,8 млн рублей.
Среди вывезенного были бытовые и крупногабаритные отходы, ветки и строительный мусор. Самыми проблемными участками стали территория возле кладбища «Злобино», а также улицы Кутузова, Коммунальная, Новая, Монтажников и Грунтовая. Оттуда подрядчик вывез 1900 кубометров мусора. Чаще всего свалки появляются в частном секторе, промзоне и рядом с гаражами.
Одной из самых сложных территорий остается Кузнецовское плато площадью более 9 га. Там много полевых дорог, из за чего контролировать участок трудно. Администрация района совместно с полицией и МЧС проводит рейды и перекрывает подъездные пути к местам незаконного складирования отходов. Накануне на Кузнецовском плато выявили более 20 свалок общим объемом свыше 3 тыс. кубометров. Убрать их планируют до конца 2026 года.
«Я прошу жителей нашего района не оставаться в стороне от решения проблемы стихийного выброса мусора. Важно сообщать о таких фактах, фиксировать номера автотранспортных средств и передавать сведения в администрацию района», — отметил руководитель администрации Кировского района Евгений Бурмистров.
В администрации напомнили, что мусор вывозят только с муниципальных земель или территорий, собственность на которые не разграничена. За участки в частной собственности отвечает владелец.
Сообщить о незаконных свалках можно в административную комиссию Кировского района, полицию, через виртуальную приемную на сайте администрации Красноярска или портал «Решаем вместе». За нарушение правил обращения с отходами и создание несанкционированных свалок гражданам грозит штраф до 5 тыс. рублей, юридическим лицам до 400 тыс. рублей.