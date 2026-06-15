В Красноярске вывезли 92 КамАЗа мусора со стихийных свалок

Одной из самых сложных территорий остается Кузнецовское плато площадью более 9 га. Там много полевых дорог, из за чего контролировать участок трудно. Администрация района совместно с полицией и МЧС проводит рейды и перекрывает подъездные пути к местам незаконного складирования отходов. Накануне на Кузнецовском плато выявили более 20 свалок общим объемом свыше 3 тыс. кубометров. Убрать их планируют до конца 2026 года.