В Волховском районе Ленинградской области откроется новый кемпинг

Новая инициатива по строительству кемпинг-комплекса реализуется на северном берегу реки Сясь в Волховском районе Ленобласти. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в комитете по культуре и туризму региона.
Кемпинг разместится на территории парка среди вековых деревьев и займет площадь около 4 тыс. кв. м. Реализация проекта направлена на развитие инфраструктуры для автотуризма и будет завершена до конца 2026 года.
Новый формат придорожного сервиса предложит туристам всесезонную зону для отдыха с палаточными местами, обустроенные жилую и рекреационную зоны, а также пункт питания, работающий круглый год. Особое внимание уделено доступности: автокемпинг будет адаптирован для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства владельцев электромобилей на территории комплекса установят зарядные станции.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.