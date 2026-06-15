Рыцари, сапёры и первые переселенцы: в Калининграде гостям фестиваля предложили прокатиться на машине времени

За Средневековье на фестивале отвечали два клуба: «Королевский рыцарь» из замка Тапиау и «Альтштадт» из Нойхаузена. Самая популярная активность — стрельба из лука, но ею всё не ограничивается. Любители истории изучали копии средневековых доспехов, делали оттиски на ткани и даже пробовали управиться с настоящим мечом.