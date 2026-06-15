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РЖД приостановили продажу билетов с юга России на сентябрь

Причина — плановые работы на путях.

РЖД приостановили продажу билетов на ряд поездов с юга России на сентябрь. Причина — плановые ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре. Это касается и волгоградцев, планирующих возвращение из южных регионов после летнего отпуска.

Изменения затронут поезда дальнего следования с отправлением с 8 сентября 2026 года, — пишет «Газета.ru». Расписание и маршруты части рейсов будут скорректированы. Ранее отсутствие билетов на отдельные даты в сентябре заметили пассажиры.

«В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы», — сообщили в РЖД.

Волгоградцам, планирующим поездку на юг и обратный путь в начале сентября, в РЖД рекомендуют дождаться открытия продаж после корректировки графика. Это произойдет, по заявлению компании, в ближайшее время.

Ранее сообщалось о новых штрафах за езду на скутере без прав.