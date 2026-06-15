Новый «Дом дракона»: что нужно знать о продолжении проекта про предков Дейенерис Таргариен

В то же время на стороне Рейниры оказываются не только драконы, но и флот. Поэтому оставшийся в Королевской Гавани мастер над монетой Ланнистер просит помощи у Трех вольных городов, он готов отдать им золото своего дома. В этот момент Деймон видит пророчество о Трехглазом вороне и драконах Дейенерис. Впечатленный, он наконец возвращается на Драконий Камень и присягает Рейнире. Алисента втайне приходит к принцессе и предлагает сдать Королевскую Гавань за три дня в обмен на свободу для себя и дочери Хелейны. Ответным условием становится убийство Эйгона II, на что соглашается Алисента. Претворить план в действие не успевают: Эйгон бежит из Королевской Гавани. В финале дочь Деймона Рейна находит дракона Овцекрада.