В Татарстане утвердили грант на подготовку специалистов по ИИ за рубежом

Грант «Алгарыш в сфере искусственного интеллекта», предназначенный для подготовки специалистов в ведущих зарубежных образовательных организациях, учредили в Республике Татарстан. Программа создана при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона.
На гранты в 2026 году направят 100 млн рублей. Средства покрывают расходы на оплату образовательных услуг, медицинской страховки, проживания и питания во время подготовки, а также транспортные расходы. Участниками программы могут стать студенты последних курсов или выпускники, проживающие в Татарстане.
Обучение будет проходить в зарубежных учебных учреждениях, которые входят в мировые рейтинги. Получателей гранта определит республиканская комиссия: она рассмотрит заявки и проведет собеседование с соискателями. После получения диплома грантополучатели обязаны трудоустроиться в Татарстане и отработать не менее трех лет по профилю.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.