В Татарстане утвердили грант на подготовку специалистов по ИИ за рубежом

Обучение будет проходить в зарубежных учебных учреждениях, которые входят в мировые рейтинги. Получателей гранта определит республиканская комиссия: она рассмотрит заявки и проведет собеседование с соискателями. После получения диплома грантополучатели обязаны трудоустроиться в Татарстане и отработать не менее трех лет по профилю.