Волгоградцев предупредили о заморозке продажи ж/д билетов с южных курортов

Полный список поездов в комментарии не уточняется, однако специалисты отметили, что корректировки затронут составы, отправляющиеся от курортов Черноморского побережья, а также из Кавказских минеральных вод. Редакция ИА «Высота 102» обратилась в пресс-службу ПривЖД с просьбой прокомментировать влияние ремонтных работ на поезда, проходящие или же следующие в Волгоград. Информация в случае получения будет опубликована дополнительно.