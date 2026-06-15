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Воронежский реабилитолог стал Заслуженным врачом России

Владислав Белов является завотделением медицинской реабилитации ВГКБ № 3.

Воронежский реабилитолог Владислав Белов удостоен звания «Заслуженный врач РФ». Соответствующий указ появился на сайте президента РФ.

Владислав Белов является заведующим отделением медицинской реабилитации Воронежской городской клинической больницы № 3. В 1994 году он окончил ВГМУ по специальности «Лечебное дело», а через два года — ординатуру — по специальности «Терапия».

На должности заведующего отделением медреабилитации кардиологического профиля ВГКБ № 3 работает с 2014 года.

Владислав Белов также является победителем областного конкурса «Лучший врач 2012 года» в номинации «Лучший врач-кардиолог», лауреатом Премии общественного признания «Опора предпринимателя» в номинации «Медицина. Имеет нагрудный Знак “Отличник здравоохранения Российской Федерации”.