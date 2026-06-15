Экс-директору нижегородского ГУММиД Левдикову запросили восемь лет колонии

Прокурор попросил приговорить бывшего гендиректора муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрея Левдикова к восьми годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда. Также гособвинитель просит назначить подсудимому штраф 15 млн руб. и запретить занимать определенные должности сроком на пять лет.