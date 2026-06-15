Самосвал снес легковушку в Волгограде, четверо пострадавших

В Волгограде 15 июня произошло серьезное ДТП. На перекрестке с улицей Библиотечной самосвал на скорости врезался в легковой автомобиль, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Удар оказался такой силы, что без помощи медиков не обошлось.