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Самосвал снес легковушку в Волгограде, четверо пострадавших

Авария произошла на перекрестке с улицей Библиотечной.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 15 июня произошло серьезное ДТП. На перекрестке с улицей Библиотечной самосвал на скорости врезался в легковой автомобиль, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Удар оказался такой силы, что без помощи медиков не обошлось.

По данным регионального облздрава, в результате аварии пострадали четыре человека. Бригады скорой помощи оперативно прибыли на место и доставили всех пострадавших в больницу скорой медицинской помощи № 25.

Обстоятельства ДТП пока уточняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит выяснить все детали произошедшего.