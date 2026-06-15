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Ярче, чем просто фата: в Крыму набирают популярность этно-свадьбы

Крымчане стали чаще проводить свадьбы с национальным колоритом.

Источник: Комсомольская правда

На полуострове все чаще звучат свадебные марши с национальным акцентом. Как отмечают в симферопольском ЗАГСе, интерес к бракосочетаниям с местным колоритом за последние годы заметно вырос.

Если раньше народные мотивы и традиции ограничивались в основном банкетной программой, то сегодня пары хотят официальную церемонию, пропитанную духом своего народа — с костюмами, обрядами и особым настроением.

В отделе ЗАГС Симферополя подтверждают: опыт проведения таких мероприятий уже наработан. К ним не раз приходили женихи и невесты в национальных нарядах (самых разных этносов Крыма) и просили включить в протокол те или иные традиции. Сотрудники всегда с охотой шли навстречу.

Однако 2026 год добавил этому тренду официальный статус. В стране он объявлен Годом единства народов России, и крымские ЗАГСы решили сделать особый подарок парам, которые хотят этническую свадьбу.

«Мы подобрали несколько церемоний в национальных стилях. Для тех, кто планирует такую свадьбу, это станет приятным бонусом», — поделилась с «АиФ-Крым» заведующая отделом ЗАГС города Симферополя Елена Сливянчук.

По ее наблюдениям, желающих связать себя узами брака в национальной традиции становится с каждым годом все больше.

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