В Перми запустили новый туристический маршрут

Туристический маршрут «Пермский индустриальный экспресс» запустили в Перми в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Он позволяет переместиться на три века назад и совершить путешествие к основанию города, погрузившись в его промышленную историю, сообщили в Министерстве по туризму и молодежной политике Пермского края.
Маршрут предполагает посещение Первогорода (места, где появились первые постройки Перми в XVIII веке) и памятника основателю города Василию Татищеву, пешеходную экскурсию по долине реки Егошихи, а также посещение выставки-форума «Мы защищаем свой родной дом». Кроме того, в маршрут включено посещение визит-центра промышленного туризма. Там путешественники смогут узнать об основных этапах развития промышленности Перми от водобойных колес до дуговой сварки и робототехники.
«На экскурсии поговорим о том, как выбирались места для строительства заводов в период эпохи Петра Великого, что послужило причиной для массового возведения заводов металлургического цикла на территории Прикамья и Урала, сформировав предпосылки для дальнейшего превращения нашего региона в крупнейший научно-промышленный центр страны в сфере передовых отраслей производства», — рассказала организатор маршрута Евгения Черепанова.
Первые экскурсии прошли 11 и 12 июня, для удобства туристов ежедневно запланировано несколько временных слотов. В дальнейшем планируется проводить их каждый четверг и субботу.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.