С начала года в Калининградскую область ввезли 16 миллионов штук цветов из других стран. Большую часть товара импортировали из Литвы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.
Цветы также доставляли в регион из Латвии и Польши. Чаще всего в Калининградскую область импортировали розы, гвоздики, хризантемы, альстромерии и эустомы.
«Прибывшая цветочная продукция имеет происхождение Нидерландов (10,8 млн штук), Эквадора (4,4 млн штук) и Колумбии (400 тысяч штук). Также зафиксированы поставки из Кении, Польши и Италии», — рассказали в Россельхознадзоре.
Сотрудники ведомства взяли образцы срезанных цветов и отправили их на проверку в Калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Партии, прошедшие контроль, разрешили ввезти на территорию региона.