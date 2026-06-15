Скончалась старейший модельер Пермского края Галина Шлягина

Галина Шлягина родилась 7 апреля 1937 в Лысьве. В 1946 году с семьей переехала в Кизел. Вся ее трудовая биография была неразрывно связана с городом шахтеров. После окончания школы она в течение пяти лет работала на шахте им. Володарского. Основной трудовой путь Галина Александровна посвятила профессии закройщика в городском Быткомбинате, который поздне переименовали в Ателье мод.