Заболеваемость глистными инфекциями выросла в Ростовской области

Также в прошлом году отметили 15 случаев эхинококкоза — редкой паразитарной инфекций, из-за которой в организме носителя от гельминта Echinococcus granulosus могут формироваться кистозные образования. Восемь человек заболели в Ростове, по одному — в Волгодонском, Миллеровском, Мясниковском, Октябрьском, Усть-Донецком районах, а также в Батайске и Новошахтинске. За пять лет выявили 39 подобных случаев (0,94 на 100 тысяч населения), в том числе 17 в Ростове-на-Дону.