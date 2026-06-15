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Нижегородский ночной автобус № 150 начнет работать по новому расписанию с 15 июня

График пришлось изменить для повышения качества обслуживания пассажиров.

Источник: Живем в Нижнем

С 15 июня в Нижнем Новгороде изменится расписание ночного автобуса № 150. Такое решение приняли для повышения качества обслуживания пассажиров, сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Напомним, ночные автобусы работают в столице Приволжья с 1 июня. С десяти вечера и до двух часов ночи они курсируют между популярными местами отдыха местных жителей и туристов.

Однако, из-за заторов на Нижне-Волжской набережной общественный транспорт не всегда успевал прибывать в пункт назначения в соответствии с графиком. В ЦРТС ранее делились планами скорректировать расписание ночных автобусов так, чтобы решить эту проблему.

Ознакомиться с актуальным графиком работы маршрута № 150 «Микрорайон Верхние Печеры — Автовокзал Щербинки» можно на портале АСИП.