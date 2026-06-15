Канадцы Фейнстра на поезде съездили в Крым

Канадская семья Фейнстра, два года назад переехавшая в Нижегородскую область, побывала в Крыму. Об этом они сообщили в своем блоге в соцсетях.
В семейное путешествие канадцы отправились на поезде. Оттуда они опубликовали несколько фотографий из вагона поезда, с платформы.
Они также отметили, что скоро поделятся видеороликами из своей поездки в социальных сетях.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, что из себя представляет современный российский круиз.
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