Красноярские врачи удалили у 79-летней пациентки камень размером с перепелиное яйцо

Женщина много лет страдала желчнокаменной болезнью. Ранее ей уже удалили желчный пузырь, однако камни могут появляться и после такой операции, если они образуются в желчных протоках. В последующие годы пациентке несколько раз удаляли камни с помощью эндоскопической процедуры. Из-за повторных вмешательств у нее сформировалось рубцовое сужение общего желчного протока. Отток желчи нарушился, и на этом участке появился крупный камень.