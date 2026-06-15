Красноярские врачи удалили у 79-летней пациентки камень размером с перепелиное яйцо

Врачи Краевой клинической больницы помогли 79-летней пациентке, у которой в желчевыводящих путях сформировался крупный камень размером с перепелиное яйцо.
Женщина много лет страдала желчнокаменной болезнью. Ранее ей уже удалили желчный пузырь, однако камни могут появляться и после такой операции, если они образуются в желчных протоках. В последующие годы пациентке несколько раз удаляли камни с помощью эндоскопической процедуры. Из-за повторных вмешательств у нее сформировалось рубцовое сужение общего желчного протока. Отток желчи нарушился, и на этом участке появился крупный камень.
Женщину начали беспокоить постоянные боли в животе, тошнота и потеря аппетита. По словам оперирующего хирурга Павла Соболева, в этой ситуации единственным вариантом лечения стало создание нового пути для оттока желчи. Для этого врачи соединили общий желчный проток с тонкой кишкой.
Операция прошла штатно. Послеоперационный период был без осложнений. Через месяц УЗИ не показало патологических изменений. После лечения у пациентки улучшился аппетит, она начала набирать вес. В дальнейшем ей планируют провести контрольное МРТ через 6 месяцев.