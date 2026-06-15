В Пермском крае на переработку передали свыше 110 тысяч блистеров от лекарств

Жители Пермского края активно поддержали экологическую инициативу по сбору упаковок от лекарственных препаратов. В Перми на переработку отправили первую партию блистеров общим весом 160 килограммов. С учетом того, что один блистер весит в среднем от 1,3 до 1,5 грамма, горожане сдали более 110 тысяч использованных упаковок от таблеток.
Сбор блистеров организован в экопункте АО «ПРО ТКО», расположенном возле ТРЦ «Планета». Отходы направили на переработку в Ярославль на предприятие «Национальная экологическая компания» («НЭК»), которое специализируется на работе со сложными многокомпонентными материалами.
Блистеры относятся к категории трудно перерабатываемых отходов, поскольку состоят сразу из нескольких материалов. После сортировки на производстве алюминиевую фольгу отправляют на переплавку для получения вторичного алюминия. Пластиковую часть перерабатывают в сырье для изготовления строительной продукции, включая трубы и подоконники для окон.