В Пермском крае на переработку передали свыше 110 тысяч блистеров от лекарств

Жители Пермского края активно поддержали экологическую инициативу по сбору упаковок от лекарственных препаратов. В Перми на переработку отправили первую партию блистеров общим весом 160 килограммов. С учетом того, что один блистер весит в среднем от 1,3 до 1,5 грамма, горожане сдали более 110 тысяч использованных упаковок от таблеток.