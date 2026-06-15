Медик сказал, когда начнут работать электронные больничные в Беларуси

На беременных белорусках опробуют технологию электронных больничных, сказал директор РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский в эфире СТВ.
Так, технологию электронных больничных в Беларуси опробуют уже в 2026 году. Сначала электронные больничные будут использоваться для назначения пособий по беременности и родам.
В 2027 году запланирован запуск пилотного проекта для исключения всех ненужных действий со стороны пациентов и медработников.
Щербинский пояснил, что системой будет фиксироваться факт завершения болезни, после чего уже будет автоматическое направление пациента в нужные структуры.
Пока проект выдачи электронных листков нетрудоспособности работает в тестовом режиме.