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Медик сказал, когда начнут работать электронные больничные в Беларуси

В Беларуси первые электронные больничные будут выдаваться беременным.

Источник: Комсомольская правда

На беременных белорусках опробуют технологию электронных больничных, сказал директор РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский в эфире СТВ.

Так, технологию электронных больничных в Беларуси опробуют уже в 2026 году. Сначала электронные больничные будут использоваться для назначения пособий по беременности и родам.

В 2027 году запланирован запуск пилотного проекта для исключения всех ненужных действий со стороны пациентов и медработников.

Щербинский пояснил, что системой будет фиксироваться факт завершения болезни, после чего уже будет автоматическое направление пациента в нужные структуры.

Пока проект выдачи электронных листков нетрудоспособности работает в тестовом режиме.