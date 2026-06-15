В Ремонтненском районе мошенники получили от мужчины более 5,3 млн рублей

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ремонтненский» обратился 48-летний местный житель, который стал жертвой мошенников. Они обманом получили от мужчины более 5,3 млн рублей.
По словам заявителя, ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силового ведомства. Звонивший убедил мужчину снять все накопления и передать курьеру для обмена на «чистые» деньги, сообщает издание «Рассвет».
Введенный в заблуждение потерпевший отправился в банк, где объяснил сотрудникам, что снимает средства для покупки земельного участка. После этого он передал курьеру 5 369 000 рублей.
В ходе расследования возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых.