В Липецкой области приступили к строительству четырех мини-поликлиник

На всех объектах подрядчик расчистил строительные площадки от поросли и мусора, выполнил планировку территории. В настоящее время специалисты прокладывают инженерные сети, в частности, системы водоснабжения и водоотведения. Сначала с помощью спецтехники роют канавы для водопроводов, укладывают в них трубы и производят обратную засыпку. Затем начнется устройство свайно-винтовых фундаментов.