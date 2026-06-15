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В Липецкой области приступили к строительству четырех мини-поликлиник

Они расположены в селах Буховое, Головщино, Бутырки и Ольховец.

Источник: Национальные проекты России

Работы по возведению новых медучреждений одновременно ведутся в селах Буховое, Головщино, Бутырки и Ольховец Липецкой области. Мини-поликлиники откроются по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении строительства и архитектуры региона.

На всех объектах подрядчик расчистил строительные площадки от поросли и мусора, выполнил планировку территории. В настоящее время специалисты прокладывают инженерные сети, в частности, системы водоснабжения и водоотведения. Сначала с помощью спецтехники роют канавы для водопроводов, укладывают в них трубы и производят обратную засыпку. Затем начнется устройство свайно-винтовых фундаментов.

Подрядчику предстоит собрать быстровозводимые модульные конструкции, установить двери и окна, накрыть крыши металлическими профлистами, выполнить в помещениях внутреннюю отделку. Отметим, здания будут доступны для маломобильных пациентов — на входах появятся пандусы, внутри — тактильная плитка для слабовидящих.

Отметим, что в этом году в Липецкой области по нацпроектам возводят 11 медицинских учреждений: 2 отделения женской консультации в Данковском и Липецком округах, а также 9 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.