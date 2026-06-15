Guardian: Китай заявил о шпионских черепахах и рыбах у своих берегов

По сведениям британской газеты The Guardian, министерство сообщило, что в морях вокруг Китая негласно ведется «невидимая секретная война»: иностранные разведывательные службы используют инновационные методы для мониторинга вод Китая.
Они, согласно Министерству государственной безопасности Китая, применяются для создания подводных карт — сбора в режиме реального времени конфиденциальных данных о морской среде, таких как температура и соленость воды и океанические течения. Затем эти данные передаются за границу через спутник, добавило ведомство.
В министерстве утверждают, что такие «животные-шпионы» уже были найдены в водах Китая, но не уточнили, где именно и какие устройства на них были прикреплены. В ведомстве подчеркнули, что такая шпионская деятельность представляет «серьезную угрозу» для национальной безопасности Китая.
Они были оснащены комплексом метеорологических датчиков и могли отслеживать акустические сигналы китайских подводных лодок в режиме реального времени.
В заключение Guardian пишет, что в Китае якобы предлагают рыбакам вознаграждение в размере от 50 000 до 500 000 юаней (5500 — 55 000 фунтов) за обнаружение шпионских устройств в водах страны.