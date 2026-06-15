Guardian: Китай заявил о шпионских черепахах и рыбах у своих берегов

В министерстве утверждают, что такие «животные-шпионы» уже были найдены в водах Китая, но не уточнили, где именно и какие устройства на них были прикреплены. В ведомстве подчеркнули, что такая шпионская деятельность представляет «серьезную угрозу» для национальной безопасности Китая.