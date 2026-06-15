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Guardian: Китай заявил о шпионских черепахах и рыбах у своих берегов

Министерство государственной безопасности Китая в пятницу сообщило, что животные, оснащенные датчиками иностранных агентств, собирают конфиденциальные морские данные в ходе «невидимой секретной войны».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Kevin Delval/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По сведениям британской газеты The Guardian, министерство сообщило, что в морях вокруг Китая негласно ведется «невидимая секретная война»: иностранные разведывательные службы используют инновационные методы для мониторинга вод Китая.

Речь среди прочего идет о «животных-шпионах, оснащенных датчиками», например о крупных черепахах и рыбах.

Они, согласно Министерству государственной безопасности Китая, применяются для создания подводных карт — сбора в режиме реального времени конфиденциальных данных о морской среде, таких как температура и соленость воды и океанические течения. Затем эти данные передаются за границу через спутник, добавило ведомство.

В министерстве утверждают, что такие «животные-шпионы» уже были найдены в водах Китая, но не уточнили, где именно и какие устройства на них были прикреплены. В ведомстве подчеркнули, что такая шпионская деятельность представляет «серьезную угрозу» для национальной безопасности Китая.

Министерство госбезопасности Китая также сообщило, что обнаружило буи, установленные «зарубежным морским исследовательским институтом».

Они были оснащены комплексом метеорологических датчиков и могли отслеживать акустические сигналы китайских подводных лодок в режиме реального времени.

Ведомство упомянуло и о новом типе «волнового планера», который работает от движения волн и солнечной энергии и используется иностранными субъектами для передачи «морских данных, связанных с военными действиями, и информации о деятельности судов».

В заключение Guardian пишет, что в Китае якобы предлагают рыбакам вознаграждение в размере от 50 000 до 500 000 юаней (5500 — 55 000 фунтов) за обнаружение шпионских устройств в водах страны.