Воронеж стал лидером Черноземья в рейтинге социально-экономического положения

Лидером Черноземья в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2025 года стала Воронежская область, занявшая по стране 16-е место с результатом 63,36 балла. За год область поднялась на четыре позиции — в 2024-м регион был 20-м при 61,98 балла. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные РИА Новости 15 июня.