Воронеж стал лидером Черноземья в рейтинге социально-экономического положения

Лидером Черноземья в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2025 года стала Воронежская область, занявшая по стране 16-е место с результатом 63,36 балла. За год область поднялась на четыре позиции — в 2024-м регион был 20-м при 61,98 балла. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные РИА Новости 15 июня.
Методика составления рейтинга основана на агрегировании показателей официальной статистики, характеризующих экономическое положение регионов России. Анализируемые показатели условно разделили на четыре группы: показатели масштаба экономики, эффективности экономики, бюджетной сферы и социальной сферы. На первом этапе были рассчитаны баллы субъектов РФ по каждому показателю, на втором — баллы по группе факторов, а на третьем — интегральный рейтинг. Оценка шла в диапазоне от 1 до 100.
Второй в макрорегионе и 20-й в стране стала Белгородская область, поднявшаяся на одну строчку. При этом итоговый балл региона снизился с 61,42 до 60,10.
Также в 2025 году снизился интегральный балл Липецкой области — с 57,82 до 55,35. Регион потерял три позиции, опустившись с 23-го места на 26-е.
Курская область, как и год назад, расположилась на 37-м месте общероссийского рейтинга. Результат региона немного улучшился до 50,89 балла (было 50,02).
На три позиции поднялась Тамбовская область, увеличив свой интегральный балл с 42,58 до 44,47, а итоговое место — с 54-го до 51-го.
Аутсайдером в Черноземье стала Орловская область, несмотря на рост в рейтинге. С 64-й строчки регион переместился на 62-ю. Однако итоговый балл вырос не слишком значительно — с 36,92 до 37,22.
Лидерами общероссийского рейтинга, как и ранее, выступают Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 90 баллов. Еще у двух регионов —Татарстана и Московской области (третье и четвертое места) — по итогам 2025 года он оказался выше 80 баллов.
Последние места в рейтинге заняли республики Тыва (17,11), Ингушетия (17,44) и Калмыкия (21,23).
"По сравнению с предыдущим годом состав лидирующей и замыкающей групп рейтинга не претерпел изменений. Как и раньше, верхний полюс рейтинга преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры и регионы сырьевой направленности, а последние строчки — регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора, — прокомментировали итоги авторы исследования.
В начале мая «Ъ-Черноземье» писал, что Липецкая область опередила Воронежскую и Белгородскую в рейтинге по темпам роста зарплат.