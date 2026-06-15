Объем ввода жилья в Тамбовской области уменьшился на 12% за год

В первом квартале 2026 года в Тамбовской области построено 463 жилых дома общей площадью 127,7 тыс. кв. м — 87,8% к уровню аналогичного периода 2025-го. При этом ввод многоквартирных домов вырос в два раза и составил 61,4 тыс. кв. м. Индивидуальное жилищное строительство заняло 51,9% от общего объема: население ввело 66,2 тыс. кв. м, что составляет 57,7% от показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили на оперативном совещании с участием губернатора Евгения Первышова.