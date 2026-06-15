В Гусеве и Правдинске за 1,4 млрд приведут в порядок школы, садик и ДК — власти

На программу развития сельских территорий предусмотрели около 1,4 млрд рублей. В Гусеве уже приступили к капремонту детского сада № 5: подрядчик начал демонтаж, закончить его планируют к декабрю. После этого в здании приведут в порядок кабинеты и коридоры, оформят их в «агротематическом стиле», закупят мебель и оборудование. На 2028 год запланировали обновление и благоустройство одной из местных школ, часть оснащения для неё уже приобрели.