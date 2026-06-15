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В Волгограде четыре человека пострадали после ДТП с КАМАЗом

Четыре человека пострадали при столкновении иномарки и КАМАЗа в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом.

Четыре человека пострадали при столкновении иномарки и КАМАЗа в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе областного комитета здравоохранения.

Как ранее сообщалось информагентством, жесткое ДТП произошло на пересечении улиц Еременко и Библиотечная. Водитель Skoda в момент поворота со Второй продольной не уступил дорогу водителю КАМАЗа, после чего многотонный грузовик врезался в правый бок иномарки.

Как уточнили в облкомздраве, четверо пострадавших были госпитализированы с места происшествия в СМП № 25.

— Четверо пострадавших доставляют в больницу СМП № 25. После обследования будет принято решение о госпитализации, — пояснили в ведомстве.